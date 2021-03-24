Мэр Красноярска объяснил, как стоит менять города на купюрах

С оптимизмом встретил новости о скорой ротации городов на российских банкнотах мэр Красноярска Сергей Ерёмин. В своём профиле Instagram он объяснил читателям, что Красноярск всё равно останется "в мировой нумизматике", и предложил оригинальную идею по ротации городов.

Напомним, что ранее Зампред Центробанка РФ Михаил Алексеев рассказал о планах по "обновлению" российских купюр. К 2025 году бумажные купюры будут украшать новые города:

10 рублей — Новосибирск (на данный момент — Красноярск);

500 рублей — Пятигорск;

1000 рублей — Нижний Новгород;

5000 рублей — Екатеринбург.

"Предлагаю известие о ротации городов на купюрах воспринимать без печали и уныния, ведь далеко не каждый город мира может похвастаться присутствием на деньгах своей страны, а Красноярск навсегда останется в мировой нумизматике. Теперь образ Красноярска будет иметь особую ценность, и старые купюры станут настоящей реликвией. Скажу больше, пусть смена городов на купюрах будет регулярной, например, каждые 20 лет. А мы будем помнить, что Красноярск даже в этом деле был в числе первых", — написал мэр.