Эксперт назвал момент для обмена долларов в рубли

Цены на нефть укрепили рубль. У держателей доллара теперь возникли сомнения, продолжать хранить денежные средства в долларах или обменивать на рубли. Стоит ли избавляться сейчас от доллара или нужно занять выжидательную позицию, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров.

Золотое правило инвестора — не хранить все сбережения в одной валюте, какой бы ликвидной она ни казалась. Тем, кто купил доллар по цене 76 рублей (и тем более в марте прошлого года по 80), вероятно, придется смириться с убытками", — констатировал финансист.

При этом он посоветовал, чтобы минимизировать риски, не ликвидировать весь долларовый портфель, а пересмотреть структуру и пропорции, треть активов оставить в долларах, еще одну треть — в евро, а оставшиеся 40% — в рублях.