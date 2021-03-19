"Корзина счастья" обойдётся россиянам в 2 740 рублей

Стоимость "корзины счастья" из продуктов, которые способны весной улучшить самочувствие, в среднем составляет 2 740 рублей. Самой дорогой оказалась морская рыба.

Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные "СберЗдоровье" и "СберМаркет".

Список полезных продуктов составлен к Международному дню счастья, который отмечается завтра, 20 марта.

В него включены продукты, содержащие триптофан, тирозин, магний и витамин D. Они способствуют синтезу одного из главных гормонов хорошего настроения и ощущения счастья — серотонину. В частности, синтез серотонина невозможен без триптофана, витамина D и магния. Также к гормонам счастья можно отнести дофамин, для выработки которого необходим тирозин.

Как пояснила диетолог медицинской платформы "СберЗдоровье" Маргарита Макуха, для выработки гормонов счастья человеку нужны "строительные материалы", которые можно получить из включённых в корзину продуктов.

В "корзину счастья" с запасом продуктов на неделю вошли кусок жирной морской рыбы, бананы, хурма и финики, зелень, клубника, сыр, шоколад, кешью и авокадо.