В России могут подорожать авиабилеты

Стоимость авиакеросина в марте выросла в среднем на 6-9%. Подорожание топлива может привести к росту цен на авиабилеты, предупредили эксперты.

О росте стоимости авиакеросина пишут "Известия" со ссылкой на прейскуранты двух авиатопливных операторов ("Лукойл-Аэро" и "Базового авиатопливного оператора"), направленных перевозчикам. Повышение цен подтвердили представители "Уральских авиалиний" и Smartavia.

Это не первое в этом году подорожание авиатоплива, но в марте оно было наиболее заметным. Для авиакомпаний рост цен на 2-3% уже ощутим. Перед летним сезоном ожидается ещё один традиционный скачок стоимости на керосин, который происходит во время увеличения объёма перевозок.

Представитель Red Wings сообщил, что рост цен на авикеросин негативно отражается на экономике авиакомпаний, которая до сих пор не восстановилась от пандемии коронавируса. Поэтому он допустил, что часть дополнительных расходов переложат на пассажиров, то есть вырастут цены на авиабилеты. Впрочем, переложить все затраты не удастся, так как это приведёт к снижению спроса — россияне просто не могут себе позволить платить больше.