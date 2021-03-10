ЦБ выявил манипулирование акциями через телеграм-каналы

В марте 2021 года Центробанк РФ выявил попытку манипулирования акциями ПАО "Россети Юг" через телеграм-каналы. Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

По его словам, инцидент произошёл 5 марта текущего года, сообщает ТАСС. На Московской бирже волатильность (диапазон изменяемой цены конкретного актива, фиксируемый в определённый промежуток времени - прим.ред.) указанных бумаг в этот день составляла 7,7%.

Как заявил Лях, были установлены телеграм-каналы, через которые злоумышленники пытались вовлечь в манипулирование рынком других игроков фондового рынка. Лица, вовлекавшие в преступную деятельность, и лица, принимавшие участие в ней, установлены.

Чтобы остановить манипулирование рынком акций "Россети Юг", регулятор принял комплекс мер, в том числе заблокировал более 60 клиентских счетов, с которых продавались и покупались акции. Днём ранее сообщалось, что ЦБ предписал нескольким брокерским компаниям приостановить торговые операции отдельных клиентов.

В начале 2010-х годов злоумышленники уже пытались манипулировать рынком через форумы. Мартовское манипулирование через телеграм-каналы зафиксировано впервые.