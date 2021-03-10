Иностранные инвесторы устроили "тактическое отступление" с Мосбиржи

Новости о приговоре Навальному, санкциях и "оледенении" отношений с ЕС сказались на желании иностранных инвесторов "заходить" в Россию. По данным, которые публикует ЦБ, "река капитала", которая после кризиса и пандемии "омыла" многие экономики, до России практически "не дотекла".

Итак, цифры: на рынках Мосбиржи иностранные инвесторы предпочли вывести из российских активов 184,4 млрд рублей. В то время как прочие рынки фиксировали если не взлёт, то осторожный подъём (примерно на 37,8 млрд долларов совокупных вложений), с рынков России деньги лишь уходили.

Всего за месяц инвесторы избавились от различных российских акций на 38,2 млрд рублей. За 9 месяцев из облигаций федерального займа "ушла" поддержка на 74 млрд рублей. Также инвесторы "выходят" из рубля, вкладываясь в иные валюты и оставляя "за бортом" своих инвестиционных "судов" 72,2 млрд рублей.