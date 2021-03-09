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За ценами на товары и услуги будут следить несколько ведомств

Экономика

Минэкономики, Росстат и Федеральная антимонопольная служба будут заниматься отслеживанием цен на товары и услуги, чтобы вовремя принимать меры для их сдерживания. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства России. Также другие ведомства будут мониторить ситуацию с ценами в своих сферах. Инициатива должна быть результативной, сообщил "Правде.Ру" председатель совета по развитию потребительского рынка в ТПП РФ Александр Борисов.

За ценами на товары и услуги будут следить несколько ведомств

"Я приветствую межведомственный подход Михаила Мишустина. Не думаю, что инициатива приведет к резким изменениям ситуации, но позволит провести более тонкий анализ происходящих процессов. Одна из задач поручения — создать межведомственные переклички. Трехмерное изображение ситуации в стране. Сейчас каждая из организаций отвечает за себя и не знает, что у других происходит. И общей картины нет. Если она будет, можно ожидать положительные тенденции", — пояснил Борисов.

Как пример удачного межведомственного сотрудничества Борисов назвал созданный 10 лет назад межотраслевой экспертный совет развития потребительского рынка. В него вошли поставщики, торговые сети, а также Союз потребителей России.

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Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь
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