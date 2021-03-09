Выпуск автомобилей "КАМАЗ" подскочил на 42%

В январе-феврале 2021 года выпуск автомобилей на заводе ПАО "КАМАЗ" увеличился на 42%, до 5,5 тысячи машин. За февраль выпуск вырос на 22,7%, до 3,6 тысячи машин, сообщает пресс-служба компании.

В компании подчеркнули, что речь идёт о полном объёме выпуска автомобилей, в том числе той продукции, которая может быть экспортирована.

На сборочном конвейере завода двигателей и на совместном российско-американском предприятии "Камминз КАМА" изготовлено и поставлено на автозавод и другим потребителям 3,9 тысячи двигателей и силовых агрегатов, что на 20,6% больше, чем год назад. За два месяца рост производства составил 40,8% (6,1 тысячи).

Выпуск запчастей к автотехнике и отгрузка в феврале увеличилась на 15,5%, до 2,3 млрд рублей, с начала года — на 18%, до 3,7 млрд рублей.

В соответствии с бизнес-планом на 2021 год ожидается производство автомобилей в I квартале на уровне 9,4 тысячи грузовиков. В целом за год компания собирается продать 37 тысячи грузовых автомобилей, в том числе 32 тысячи в России и 5 тысяч за рубежом.