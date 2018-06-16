Пути назад нет? Проект пенсионной реформы внесли в Госдуму

Законопроект о пенсионной реформе внесен на рассмотрение в Госдуму правительством. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Фото: Fotodom.ru

Как сообщает РИА Новости, проект предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого, в соответствии с федеральным законом "О страховых пенсиях", назначается страховая пенсия по старости.

Для мужчины пенсионный возраст будет наступать в 65 лет, для женщин — в 63.

Между тем, два дня назад, Дмитрий Медведев сообщил, что реформы по повышению пенсионного возраста будут проводиться в жизнь с 2019 года.

Накануне в СМИ прошла информация о возможности смягчения законопроекта о повышении пенсионного возраста после того, как будет понятно общественное мнение по этому вопросу.

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