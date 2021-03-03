Цены на цветы за год выросли на 30-100%

Цветы за год подорожали на 30-100% в зависимости от страны-поставщика из-за пандемии коронавируса и ослабления рубля. Цены на российские цветы выросли из-за суровой зимы.

Так, максимальная стоимость одной розы в прошлом году составляла 80 рублей, сейчас — 150 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на данные компании Starlight. Существенный рост цен подтвердили в цветочных компаниях.

Если заграничные цветы подорожали из-за ослабления рубля и нарушении поставок на фоне пандемии коронавируса, то российские — из-за сильных морозов, которые привели к увеличению затрат на отопление теплиц.

При этом подорожавшие к 14 февраля цветы до сих пор не подешевели, а к 8 марта цены на них могут вырасти ещё на 25-30%.

В настоящее время на рынке наиболее заметен дефицит голландских цветов, поэтому купить тюльпаны непросто, сообщили в Ассоциации цветочного ритейла. Их стоимость увеличилась в среднем на 30-35%. Себестоимость голландского тюльпана составляет 30-35 рублей, российского — 25-30 рублей. Перед 8 марта в рознице цены на них составят 65-75 рублей и выше, предположили эксперты.