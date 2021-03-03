Льготная ипотека помогла легально обналичивать материнский капитал

Предприимчивые россияне оформляли льготную ипотеку под 6,5% с привлечением материнского капитала. Через некоторое время они погашали кредит и продавали жильё, тем самым легально обналичивая материнский капитал.

Об этом рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева, сообщает РИА "Новости". По её словам, прибыль за счёт резкого роста цен на недвижимость могла превышать 2 млн рублей.

Юристы обращают внимание, что действующий закон не запрещает продавать недвижимость, приобретённую с использованием материнского капитала. Более того, закон не требует проживать в указанной квартире, не запрещает сдавать её в аренду и не ограничивает квадратуру жилья и количество недвижимости в собственности.

Юристы подсчитали, что если гражданин купил квартиру за 4 млн рублей, а потом продал её за 6,8 млн рублей, то чистый доход составит 2,4 млн рублей и до 650 тысяч рублей налогового вычета при использовании кредитных средств.

Осенью, когда цены на новостройки подскочили на 30% из-за льготной ипотеки, интерес к таким сделкам снизился.