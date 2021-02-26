Илон Маск больше не самый богатый в мире: подвели биткоины?

Состояние Илона Маска, обрушившееся всего за сутки на 14 млрд долларов, "сбросило" его с пьедестала самых богатых людей мира. Теперь первое место снова занимает глава Amazon Джефф Безос.

Как стало известно из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI), Маск потерял столь много денег из-за резкого (на 8,6%) падения акций Tesla. Общее состояние Маска оценивается теперь в 176 млрд долларов, состояние Безоса — в 180 млрд.

Ранее предприниматель "зашёл" в биткоины примерно на полтора миллиарда долларов, и курс цифровой валюты также преподнёс ему неприятный сюрприз. Известно, что примерно 20 февраля Маск заявил через Twitter, что курс кажется ему слишком высоким.

Напомним, что ранее специально для читателей "Правды.Ру" советы по работе с биткоинами дал Константин Ордов, руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ.