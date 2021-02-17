О биткоине, "Простоквашино" и криптономике: мнение эксперта

Биткоин продолжает набирать обороты. Откатившись в прошлых годах к курсу в три-четыре тысячи долларов, 2021 год биткоин начал очень бодро, взяв "высоту" в 50 тысяч долларов.

Биткоины сейчас очень активно обсуждают в СМИ, что наверняка привлечёт новых желающих их купить. Какие советы можно дать россиянам, желающим купить биткоины?

Для читателей "Правды. Ру" рассказывает Константин Ордов, руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ.

Как в "Простоквашино": что-нибудь ненужное

Эксперт отмечает: история с невероятным ростом биткоина и "хайпом" в новостях напоминает мультфильм "Простоквашино".

"Для того чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное, так там говорили. Криптовалюты сами по себе действительно являются нашим будущим. Это часть цифровой экономики, которая данное будущее определит. Но до будущего надо дожить без потерь", — рассказывает Ордов.

Биткоин как первая удачная форма реализации децентрализованных систем привлекает очень многих. Он становится узнаваем, им интересуются, делают из него своего рода символ.

Крутое пике: взлёты и падения "невидимой" валюты

Если говорить о покупке биткоинов, стоит вспомнить очевидные минусы данной криптовалюты. Самый большой — отсутствие правового поля.

"Завтра, если у вас на бирже эти деньги пропадут, вы никуда не сможете пойти, никто вам не поможет вернуть эти деньги. Никого не будет интересовать, как вы их потеряли. Это вне правового поля, и с этим надо либо смириться, либо правильно оценивать риск", — уточняет Ордов.

Далее: биткоин может не только "реактивно" расти, но и не менее стремительно падать. Например, ранее с курса в 27 тысяч он буквально за месяцы упал до трёх тысяч.

"Падение на 90% можно оценить как признак "пирамиды" типа МММ, которая у нас очень свежа в памяти", — продолжает эксперт.

Есть вопросы и к смыслу инвестирования: например, инвестируя в золото, мы понимаем, что оно востребовано в той или иной мере (как минимум — на производствах). Биткоины же обычно покупают "на будущее", то есть даже не понимая, что с ним делать.

"Это очень сомнительная стратегия. В будущем с высокой вероятностью появятся криптовалюты более технологичные, "заточенные" под сервисы и являющиеся частью экосистем. Тем самым вполне можно предположить, что эти цифровые записи на компьютерах вряд ли обладают какой-то такой уникальностью, которую невозможно было бы воспроизвести на более высококачественном уровне в будущем. Более того — биткоины, по сути, просто записи на серверах, не входящие в зону ответственности ни одной страны. Их никто не регулирует, не контролирует", — разъясняет Ордов.

Технологический казус: тратим ресурсы, не получая ничего

С точки зрения технологий биткоины представляют собой парадокс: на их создание тратится огромное количество ресурсов, но в итоге получается нечто виртуальное.

"Никакой пользы и необходимости в подобного рода тратах и электрических мощностях для того, чтобы все поигрались, нет. Де-факто совершенно какая-то отрицательная и для нашей экологии, и экономики вещь происходит. Ничего полезного не создается, а ресурсов затрачивается достаточно много", — уточняет эксперт.

"Конкуренты" биткоина уже пытаются решить вопрос невероятных энергозатрат: с помощью новых алгоритмов, нужных для создания, может получиться снизить потребление.

"Например, эфириум задумывается как раз о переходе. Уже достаточно много сделано, скорее всего, перейдёт, сейчас они в таком "трансформационном" периоде. Это уберёт негатив биткоина, связанный с повышенными затратами энергии. Там будет всё предельно быстро и наименее затратно для общества", — объясняет Ордов.

Не зная броду: вложиться легко. Потерять — тоже

Обществу, продолжает эксперт, стоит задуматься о следующем: на смену биткоину уже приходят другие поколения криптовалют, основанные на других алгоритмах, которые позволяют более эффективно функционировать и цифровой экономике в целом, и крипторынку. Скорее всего, именно за этими криптовалютами будет будущее.

"С этой точки зрения биткоин изначально наделён гирями на ногах, по сути, никакого достоинства, кроме отсутствия явного бенефициара у его алгоритма, я просто не вижу", — резюмирует Ордов.

Также "порадуют" желающих купить криптовалюту и законотворцы. В скором времени мы можем увидеть варианты применения закона "О цифровых финансовых активах", который в России уже принят.

"Сейчас уже де-юре запрещено его использование в качестве средства платежа на территории России. Помимо прочего, ещё и возникают не до конца разрешенные налоговые последствия. Вы можете заработать много. Но, нарушив Налоговый кодекс, вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Насколько я знаю, среди подобного рода криптоэнтузиастов у нас с вами послушных налогоплательщиков минимальное количество", — сообщает Ордов.

Все вышеуказанные проблемы и недостатки делают возможным только один вариант применения биткоина: его перепродажу. На текущий момент его курс достиг максимумов, и важно понимать: падение может занять ещё меньше времени, чем рост.

Даже несмотря на то, что вложиться в биткоин можно и с минимальной суммой (буквально на пару тысяч рублей), не стоит думать, что подобный "вклад" обязательно окажется выигрышной стратегией.

"Если у вас нет достаточного опыта в цифровых устройствах и программах, в технологиях, вы даже не заметите, как эти деньги у вас пропадут. И никто вам помочь их вернуть уже не сможет", — заключает Ордов.