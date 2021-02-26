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14 шагов назад: как региональные бюджеты пережили 2020 год

Экономика

Российские регионы снова столкнулись с проблемой нехватки денег. "Коронакризис", похоже, отбросил страну сразу на 14 лет назад в плане состояния региональных бюджетов — дефицит составил примерно 677 млрд рублей.

14 шагов назад: как региональные бюджеты пережили 2020 год

Динамика роста регионов, в которых бюджеты оказались дефицитными, удручает. Всего за несколько лет удалось достичь следующих цифр (данные Минфина и ВШЭ):

  • 2018 год — 15 регионов с дефицитным бюджетом;
  • 2019 год — 35 регионов с дефицитным бюджетом;
  • 2020 год — 57 регионов с дефицитным бюджетом.

Упомянутые ранее суммарные 677 млрд рублей дефицита — рекорд с 2006 года. При этом ситуация если не критическая, то близкая к ней — сразу в 7 регионах дефицит уже превысил 20% налоговых и неналоговых доходов, а в Кемеровской области "разрыв" достиг 30%.

Любопытно, что в денежном выражении "чемпионом" стала Москва: у города по итогам 2020 года образовалось 136 млрд рублей дефицита. Это сопоставило с суммарным дефицитом сразу нескольких регионов:

  • Кемеровская область (42 млрд);
  • Тюменская область (38 млрд);
  • Удмуртская республика (15,5 млрд);
  • Ямало-Ненецкий автономный округ (32,7 млрд).

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Автор: Константин Шапров
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