Российские регионы снова столкнулись с проблемой нехватки денег. "Коронакризис", похоже, отбросил страну сразу на 14 лет назад в плане состояния региональных бюджетов — дефицит составил примерно 677 млрд рублей.
Динамика роста регионов, в которых бюджеты оказались дефицитными, удручает. Всего за несколько лет удалось достичь следующих цифр (данные Минфина и ВШЭ):
Упомянутые ранее суммарные 677 млрд рублей дефицита — рекорд с 2006 года. При этом ситуация если не критическая, то близкая к ней — сразу в 7 регионах дефицит уже превысил 20% налоговых и неналоговых доходов, а в Кемеровской области "разрыв" достиг 30%.
Любопытно, что в денежном выражении "чемпионом" стала Москва: у города по итогам 2020 года образовалось 136 млрд рублей дефицита. Это сопоставило с суммарным дефицитом сразу нескольких регионов:
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