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Аналитики сравнили официальную и реальную инфляцию в России

Экономика

Удивительную цифру вывели эксперты "Ромира": инфляция на товары категории FMCG в России в реальности оказалась в 4 раза выше, чем "на бумаге".

Аналитики сравнили официальную и реальную инфляцию в России

Напомним, что FMCG, или fast moving consumer goods, — это товары так называемого быстрого оборота. Их часто покупают и легко меняют, к ним относятся в том числе еда, напитки, предметы гигиены, различная косметика и даже одежда.

Согласно статистике от "Росстата", инфляция по FMCG за январь составила 0,67%. А по оценке "Ромира" вышла совсем другая цифра: 3%. В годовом выражении разрыв также впечатляет: 5,19% у "Росстата" и 11% у "Ромира".

Если говорить о январском росте инфляции — явление это нетипичное, поскольку после праздников, обычно сопровождающихся крупными тратами и отпусками, денег у россиян не так много. Однако пандемия внесла свои коррективы: у граждан остались сэкономленные средства, которые и пошли в "инфляционный костёр".

"Подогрели" траты постоянно обновляемые данные о том, что к весне могут подорожать некоторые товары (например, подсолнечное масло и сахар). Из-за этого многие россияне решили "инвестировать в продукты", пополняя запасы.

 

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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