Деньги есть, инфляции нет: раскрыт "американский экономический фокус"

Для многих стран попытка провести через законодательные органы "пакеты" помощи экономике частенько упирается в вопрос: а не вырастет ли инфляции? Ведь если дать денег "всем и сразу", их станет намного больше, что логично "уронит" их стоимость, в том числе через рост цен на товары и услуги.

В США, как оказалось, о проблеме инфляции и гиперинфляции (то есть инфляции экстремально высоких уровней) не беспокоятся. "Ларчик" открывается просто: помогла многолетняя взвешенная политика в области сдерживания инфляции.

По словам председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джерома Пауэлла,

"…Федрезерв не видит, как резкий всплеск финансовой поддержки и расходов, который не продлится много лет, сможет действительно изменить динамику инфляции. В среднем за последние 25 лет инфляция [в США] составляла менее 2%".

По мнению Пауэлла, пакет в 1,9 трлн долларов можно провести и применить без каких-либо проблем, потому что "восстановление экономики остаётся неравномерным и далеко от своего завершения".