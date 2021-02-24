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В Минфине США рассказали про цифровой доллар и обрушили биткоин

Экономика

"Взлёт" биткоина к новым высотам сумели приостановить в Минфине США: заявления главы ведомства, Джанет Йеллен, привели к "обвалу" цены сразу на 12 тысяч долларов.

В Минфине США рассказали про цифровой доллар и обрушили биткоин

Пока все гадали, насколько высоко сможет забраться биткоин на этот раз, в Минфине США готовили сенсационное заявление. Оказывается, в недрах ФРС зреет проект цифрового доллара, который станет не только проще, но и понятнее, а самое главное — безопаснее, чем биткоин.

При этом Йеллен не пожалела критики для биткоина, назвав его "экстремально неэффективным средством платежа" и подчеркнув, что цифровая валюта требует просто невероятного количества электроэнергии.

Рынки среагировали моментально: "торможение" курса оказалось сопоставимо с ВВП Австралии. Капитализация валюты, пробивная ранее триллион долларов, "ужалась" до 871 млрд. Также сильно (на 8,6%) упали акции Tesla: напомним, что глава компании Илон Маск ранее "зашёл" в биткоин сразу на 1,5 млрд долларов.

По итогам трёхдневной "гонки на выживание" держателям биткоина и всем заинтересованным удалось увидеть впечатляющее падение:

  • воскресенье, 21 февраля — биткоин стоил 58,2 тыс. долларов;
  • вторник, 23 февраля — биткоин стоил 46,2 тыс. долларов.

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Автор: Константин Шапров
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