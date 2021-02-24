"Взлёт" биткоина к новым высотам сумели приостановить в Минфине США: заявления главы ведомства, Джанет Йеллен, привели к "обвалу" цены сразу на 12 тысяч долларов.
Пока все гадали, насколько высоко сможет забраться биткоин на этот раз, в Минфине США готовили сенсационное заявление. Оказывается, в недрах ФРС зреет проект цифрового доллара, который станет не только проще, но и понятнее, а самое главное — безопаснее, чем биткоин.
При этом Йеллен не пожалела критики для биткоина, назвав его "экстремально неэффективным средством платежа" и подчеркнув, что цифровая валюта требует просто невероятного количества электроэнергии.
Рынки среагировали моментально: "торможение" курса оказалось сопоставимо с ВВП Австралии. Капитализация валюты, пробивная ранее триллион долларов, "ужалась" до 871 млрд. Также сильно (на 8,6%) упали акции Tesla: напомним, что глава компании Илон Маск ранее "зашёл" в биткоин сразу на 1,5 млрд долларов.
По итогам трёхдневной "гонки на выживание" держателям биткоина и всем заинтересованным удалось увидеть впечатляющее падение:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ведущая сравнила любопытных интернет-пользователей с любителями подглядывать в замочную скважину.