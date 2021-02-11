Заработали играючи: как в Китае сумели получить 43,2 млрд за год

Приятным сюрпризом для китайского бюджета стали отчёты о работе видеоигровой индустрии. Пока другие сферы восстанавливались после пандемии и особо бурным ростом порадовать не могли, "игроделы" за 2020 год получили 43,2 млрд долларов прибыли.

Как пишет портал Yicai Global, рост доходов игровой индустрии Поднебесной составил 20,71%. При этом только в сегменте мобильных игр рост составил 32,61% — суммарно разработчики заработали 32,6 млрд долларов. Данная цифра составила 75,24% от всех видеоигровых доходов за 2020 год.

Таким образом, китайский бюджет получил солидное количество налогов и продолжил удивлять мир "игровыми" деньгами. Напомним, что в 2019 году страна оказалась на первом месте мирового рейтинга видеоигровых доходов, опередив даже США и Японию.

Для России, к слову, данные такого рода не слишком оптимистичны: в 2019 году наши разработчики получили примерно 1,6 млрд долларов, оказавшись в рейтингах на 11 месте.