"Прорыв" не по плану: о технологиях, инновациях и старых трубах

Печальные итоги можно подвести, заглянув в статистику от экспертов НИУ ВШЭ. "Технологический рывок", который так любили вспоминать власти, не удался, Россия осталась во многом зависима от импорта технологий.

При этом оказалось, что регионы по большей части не заинтересованы в "инновационных стратегиях". Поэтому бизнесу остаётся только подстраиваться:

"…около трети всех используемых решений приобретается за рубежом, менее 20 % — организации разрабатывают самостоятельно", — сообщают эксперты.

Об импортозамещении, высоких технологиях сегодня говорят много и охотно. Почему же возникла такая ситуация? Без "указки сверху" власти регионов не заинтересованы в развитии?

Разобраться в ситуации "Правде. Ру" помог Сергей Белановский, социолог, кандидат экономических наук.

"База" и "точки": в СССР было лучше

Эксперт отмечает, что ситуация во многом связана с проблемой производственных баз, "точек", в которых могли бы зарождаться и развиваться передовые технологии.

"Понимаете, у нас даже в советское время были, безусловно, высокие технологии, во всяком случае, они были в лучшем состоянии, чем сейчас. Были научные инженерные школы, которые были способны их создавать. Правда, они все были в основном сосредоточены в ВПК, но тем не менее. Сейчас эти школы и их производственная база очень сильно разрушены. Насколько я понимаю, у нас осталось очень мало "точек", где исследования или опытно-конструкторские разработки более-менее соответствуют мировому уровню", — рассказывает Белановский.

Эксперт приводит в пример цитату, которую услышал от иностранного практиканта, работающего по обмену в сфере медицины.

"Врачи в России есть, а здравоохранения — нет", — сказал практикант.

Проводя параллели — опытные рабочие, учёные, конструкторы остались. А вот структуры, в которых можно предоставить энергию "на пользу Родине", увы, "рассыпаются".

"Здесь стоит какой-то барьер": что мешает развиваться

Для лучшего понимания ситуации важно осознать простой факт: даже если какая-то группа всё-таки делает интересный продукт, который мог бы в перспективе попасть на западные рынки, продвижение упирается в некий "барьер".

"У нас и была и осталась традиционная проблема внедрения в серийное производство. Здесь стоит какой-то барьер", — резюмирует Белановский.

Далее — не все заявления о инновациях "одинаково полезны". Часто за громкими словами оказывается ложь.

"Я читал заметку авиаконструктора про российские беспилотники. И там ключевая проблема в поршневых двигателях. Было щедрое финансирование. Куда оно делось — не очень понятно. Но в итоге, когда пришли и жёстко спросили "где результат", то там соединили, по-моему, какой-то узел от иностранного беспилотника с каким-то узлом от снегохода, причём снегоход — это изделие принципиально разного назначения, так они еще и от разных производителей", — припоминает случай Белановский.

Влияет на инновации и экономика: любое производство, включая стадию НИОКР, связано с экономикой тысячами нитей, тысячами каналов поставок.

"Хорошо, есть крупные детали, допустим, какое-то литьё. Это мы можем сделать. Но есть очень многих мелких деталей, которых просто нет на отечественном рынке", — напоминает эксперт.

"Маленькая страна": чем заняты в регионах

В результате порой возникает парадоксальная ситуация: многие продукты, которые позиционируются как отечественные, на самом деле включают в себя значительное число импортируемых деталей, узлов, смазочных материалов, присадок. Поэтому их не совсем правильно называть отечественными.

Решать вопрос стоит в том числе через "выход из кокона": Россия сейчас "противостоит" всему миру, что негативно сказывается и на разработках.

"Какую страну не возьми, если она успешно индустриализировалась, то только так, только таким способом — импортом технологий, импортом оборудования и, естественно, открытием экспортных рынков", — заключает Белановский.

Касательно регионов и того, почему же они не занимаются всей вышеуказанной работой: в их распоряжении нет ни научной, ни производственной базы, на которую можно опереться.

"Что такое регион? Это условно какая-то маленькая страна. Внутренний рынок очень узкий. В каждом регионе свои особенности, каждый регион озабочен собственным выживанием, своими проблемами", — напоминает Белановский.

В качестве завершающего штриха эксперт вспоминает интервью, в ходе которого освещались подземные коммуникации Красноярска.