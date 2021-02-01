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"Прорыв" не по плану: о технологиях, инновациях и старых трубах

Экономика

Печальные итоги можно подвести, заглянув в статистику от экспертов НИУ ВШЭ. "Технологический рывок", который так любили вспоминать власти, не удался, Россия осталась во многом зависима от импорта технологий.

"Прорыв" не по плану: о технологиях, инновациях и старых трубах

При этом оказалось, что регионы по большей части не заинтересованы в "инновационных стратегиях". Поэтому бизнесу остаётся только подстраиваться:

"…около трети всех используемых решений приобретается за рубежом, менее 20 % — организации разрабатывают самостоятельно", — сообщают эксперты.

Об импортозамещении, высоких технологиях сегодня говорят много и охотно. Почему же возникла такая ситуация? Без "указки сверху" власти регионов не заинтересованы в развитии?

Разобраться в ситуации "Правде. Ру" помог Сергей Белановский, социолог, кандидат экономических наук.

"База" и "точки": в СССР было лучше

Эксперт отмечает, что ситуация во многом связана с проблемой производственных баз, "точек", в которых могли бы зарождаться и развиваться передовые технологии.

"Понимаете, у нас даже в советское время были, безусловно, высокие технологии, во всяком случае, они были в лучшем состоянии, чем сейчас.

Были научные инженерные школы, которые были способны их создавать. Правда, они все были в основном сосредоточены в ВПК, но тем не менее.

Сейчас эти школы и их производственная база очень сильно разрушены. Насколько я понимаю, у нас осталось очень мало "точек", где исследования или опытно-конструкторские разработки более-менее соответствуют мировому уровню", — рассказывает Белановский.

Эксперт приводит в пример цитату, которую услышал от иностранного практиканта, работающего по обмену в сфере медицины.

"Врачи в России есть, а здравоохранения — нет", — сказал практикант.

Проводя параллели — опытные рабочие, учёные, конструкторы остались. А вот структуры, в которых можно предоставить энергию "на пользу Родине", увы, "рассыпаются".

"Здесь стоит какой-то барьер": что мешает развиваться

Для лучшего понимания ситуации важно осознать простой факт: даже если какая-то группа всё-таки делает интересный продукт, который мог бы в перспективе попасть на западные рынки, продвижение упирается в некий "барьер".

"У нас и была и осталась традиционная проблема внедрения в серийное производство. Здесь стоит какой-то барьер", — резюмирует Белановский.

Далее — не все заявления о инновациях "одинаково полезны". Часто за громкими словами оказывается ложь.

"Я читал заметку авиаконструктора про российские беспилотники. И там ключевая проблема в поршневых двигателях. Было щедрое финансирование. Куда оно делось — не очень понятно.

Но в итоге, когда пришли и жёстко спросили "где результат", то там соединили, по-моему, какой-то узел от иностранного беспилотника с каким-то узлом от снегохода, причём снегоход — это изделие принципиально разного назначения, так они еще и от разных производителей", — припоминает случай Белановский.

Влияет на инновации и экономика: любое производство, включая стадию НИОКР, связано с экономикой тысячами нитей, тысячами каналов поставок.

"Хорошо, есть крупные детали, допустим, какое-то литьё. Это мы можем сделать. Но есть очень многих мелких деталей, которых просто нет на отечественном рынке", — напоминает эксперт.

"Маленькая страна": чем заняты в регионах

В результате порой возникает парадоксальная ситуация: многие продукты, которые позиционируются как отечественные, на самом деле включают в себя значительное число импортируемых деталей, узлов, смазочных материалов, присадок. Поэтому их не совсем правильно называть отечественными.

Решать вопрос стоит в том числе через "выход из кокона": Россия сейчас "противостоит" всему миру, что негативно сказывается и на разработках.

"Какую страну не возьми, если она успешно индустриализировалась, то только так, только таким способом — импортом технологий, импортом оборудования и, естественно, открытием экспортных рынков", — заключает Белановский.

Касательно регионов и того, почему же они не занимаются всей вышеуказанной работой: в их распоряжении нет ни научной, ни производственной базы, на которую можно опереться.

"Что такое регион? Это условно какая-то маленькая страна. Внутренний рынок очень узкий. В каждом регионе свои особенности, каждый регион озабочен собственным выживанием, своими проблемами", — напоминает Белановский.

В качестве завершающего штриха эксперт вспоминает интервью, в ходе которого освещались подземные коммуникации Красноярска.

"Там человек говорил, что менять надо примерно 40% этих труб.

Сейчас мы их латаем, говорит, заплаты ставим, привариваем, но они проржавели настолько, что появляется много мест, где привариться невозможно. Потому что пальцем ткнешь — и ржавчина рвётся. Пока что мы справляемся тем, что мы заменяем отрезки этих труб, относительно небольшие, но лет через пять будет просто катастрофа.

Этот пример говорит о том, что какие там "новые технологии", — заканчивает Белановский.

Автор: Константин Шапров
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