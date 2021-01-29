День зависимости: Россия не смогла совершить "технологический рывок"

Несмотря на давно и регулярно озвучиваемые стратегии "инновационных прорывов" и развития передовой экономики, Россия остаётся зависимой от импортных передовых технологий. Такой вывод сделали эксперты НИУ ВШЭ.

Открытый отчёт НИУ ВШЭ позволяет оценить степень зависимости:

2011 год — закупаем 21,1% технологических новинок за рубежом;

2017 год — 28,7%;

2018 год — 29,3%.

Также удивляет и "стратегия" представителей региональных властей: оказывается, "инновационные стратегии, ориентированные на самостоятельную разработку новых технологий, в России распространены слабо".

Результат закономерен:

"…около трети всех используемых решений приобретается за рубежом, менее 20 % — организации разрабатывают самостоятельно", — пишут эксперты.

Вывод, резюмируют в НИУ ВШЭ, также закономерен: регионы по большей части не хотят или не могут самостоятельно создавать новые технологии. В том числе потому, что это "неприоритетная для них стратегия".