Несмотря на давно и регулярно озвучиваемые стратегии "инновационных прорывов" и развития передовой экономики, Россия остаётся зависимой от импортных передовых технологий. Такой вывод сделали эксперты НИУ ВШЭ.
Открытый отчёт НИУ ВШЭ позволяет оценить степень зависимости:
Также удивляет и "стратегия" представителей региональных властей: оказывается, "инновационные стратегии, ориентированные на самостоятельную разработку новых технологий, в России распространены слабо".
Результат закономерен:
"…около трети всех используемых решений приобретается за рубежом, менее 20 % — организации разрабатывают самостоятельно", — пишут эксперты.
Вывод, резюмируют в НИУ ВШЭ, также закономерен: регионы по большей части не хотят или не могут самостоятельно создавать новые технологии. В том числе потому, что это "неприоритетная для них стратегия".
"Более того, все типы регионов (за исключением менее развитых аграрных) демонстрируют приоритетный характер импорта технологий", — ставят точку авторы.
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