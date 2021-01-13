Цены на нефть достигли 10-месячного максимума

Мировые цены на сырую нефть зафиксированы на максимальной за последние 10 месяцев отметке, поскольку недавний отскок доллара США, казалось, потерял свою силу, что повысило привлекательность сырьевых товаров, оцениваемых в валюте.

Поставки мирового бенчмарка Brent выросли на 1,2% до 56,33 доллара за баррель в 2:16 по Гринвичу - столько она стоила в марте 2020.

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 1,13% до 52,84 доллара за баррель - цена февраля 2020.

Последние достижения были также усилены еще одним запланированным сокращением добычи Саудовской Аравией на дополнительный миллион баррелей. Ожидается, что эта мера, запланированная на февраль и март, остановит наращивание запасов. Более того, последние отчеты о поставках в США, как ожидается, покажут падение запасов сырой нефти уже пятую неделю подряд.

Предстоящее ограничение добычи Эр-Риядом компенсировало опасения по поводу роста заболеваемости коронавирусом во всем мире, что привело к снижению цен на нефть в начале этой недели, поскольку предыдущие блокировки резко подорвали спрос.

Напомним, что сокращение добычи Саудовской Аравией происходит в рамках сделки, заключенной Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками, включая Россию.

Согласно договорённости, большинство производителей сохранят стабильную добычу в феврале.