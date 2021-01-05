В Госдуме раскрыли правила новой системы начисления зарплат бюджетникам

С 2021 года в РФ будет действовать новая система начисления зарплат работникам бюджетной сферы, сообщает "Парламентская газета".

Новая система предполагает, что теперь требования к системам оплаты труда будут устанавливать правительство, а не власти региона. Следовательно, работники разных регионов будут получать одинаковые зарплаты.

Зарплата будет складываться из базового оклада, индивидуальной премии (не менее 5%), доплаты за вредность и работу в выходные дни, надбавки за учёную степень, звание, стаж (10-30%) и других составляющих.

Общая доплата может доходить до 60% от оклада, а в некоторых случаях — до 120%. Также бюджетники получат право на материальную помощь (30% от оклада) и помощь на оздоровление (50% от оклада).

Новая система позволит выровнять зарплаты, но при этом они не уменьшатся, так как при расчёте будет учитывать и размер прожиточного минимума в регионах и другие местные особенности, пояснили в Госдуме.