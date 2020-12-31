Особую экономическую зону создали в Омске

В Омске создали особую экономическую зону "Авангард". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщает издание sibnovosti. ru, документ о создании зоны датируется 29 декабря. Известно, что ОЭЗ будет представлена 21 участком на двух площадках, на Красноярском тракте и Комбинатской улице.

В Минэкономразвития сообщили, что пять резидентов уже готовы инвестировать в зону 10 миллиардов рублей.

В ОЭЗ должны появиться предприятия по производству металлоконструкций для предприятий нефтегазового комплекса, завод по производству бисфенола и комплекс по производству графитированных электродов.