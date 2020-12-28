Федеральная антимонопольная служба начала расследовать причины, по которым подорожала металлопродукция.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время ФАС России наблюдает рост цен на рынке металлопродукции, в том числе, арматуру. Для установления обоснованности таких цен ведомство проводит расследование (направлены запросы информации участникам рынка и органам государственной власти). В случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования", — сказано в сообщении.