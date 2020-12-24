Депутат призвал выплатить россиянам тринадцатую зарплату

Россиянам хотят выплатить тринадцатую зарплату. По мнению председателя партии "СР" и руководителя думской фракции Сергея Миронова, эта мера будет способствовать развитию экономики.

"Думаю, что это не только возможно, но и необходимо сделать после новогодних каникул, когда у людей будет гулять ветер в карманах — без повышения потребительского спроса экономику не восстановить", — заявил он.

Также он отметил, что власти США собираются ввести антикризисные меры и выплатить гражданам пособия от 600 долларов.

По итогам декабря 2020 года, неиспользование бюджетных средств достигло рекордных значений.

Ранее "Правда. Ру" писала, что медикам удвоят "коронавирусные" выплаты за работу в праздники. Такое решение принял российский президент Владимир Путин.