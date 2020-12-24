Медикам удвоят "коронавирусные" выплаты за работу в праздники

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить медиков, которые будут работать с коронавирусными пациентами в период новогодних праздников, двойными социальными выплатами.

Несмотря на то, что в ТК РФ о данном виде поощрения ничего не говорится, медикам нужно оказать финансовую помощь.

"В эти новогодние длительные праздничные дни нужно эти социальные выплаты выплатить в двойном размере", — сказал президент в ходе заседания Госсовета 23 декабря.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медикам продлят выплаты до конца 2021 года. Все медработники, которые работают с COVID-пациентами, занимаются их лечением и диагностикой, а также те, кто, выполняя должностные обязанности, контактирует с данными больными, до 31 декабря 2021 года будут получать специальную выплату.

﻿﻿﻿