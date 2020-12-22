С 1 января 2021 года в России подорожают лекарства и продукты

С 1 января в России ожидается рост цен на лекарственные препараты, а также на некоторые продукты питания и непродовольственные товары, сообщает "Прайм".

Так, с нового года цены на хлеб вырастут на 3-10%, мясо и яйца — на 8%, сахар — на 3-5%.

Россиянам будут предлагать "премиальные продукты". Всё это произойдёт, несмотря на соглашения государства с компаниями-производителями.

На цены некоторых продуктов повлияет введение маркировки. Так, вырастут цены на медикаменты, молочную продукцию и шоколад.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в России хотят установить фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло. Ограничение цен на эти виды товаров будет действовать в течение трёх первых месяцев 2021 года.