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"Сила Сибири" углубляется в Китай и наращивает мощности

Экономика » Сырье » Газ

Китай сообщил о запуске ещё одной — второй — секции газопровода "Сила Сибири" протяжённостью в 1,1 тыс км, по которой в страну поступает газ из России.

"Сила Сибири" углубляется в Китай и наращивает мощности

Как уточнили в компании PipeChina (китайский оператор ГТС), из-за пандемии запуск участка задержался на 2 месяца (должен был начать работу в октябре).

Теперь, согласно данным PipeChina, мощность китайской части "Силы Сибири" вырастет до 27 млн кубометров в сутки.

По плану, к 2025 году объём поставок голубого топлива в КНР должен составить 38 млрд кубометров/ год.

Как сообщает газета "Жэньминь Жибао", теперь газ по трубам "Силы Сибири" поступает в

провинции Хэйлунцзян, Пекине, Тяньцзине и другие регионы, что представляет огромное значение для оптимизации энергетической структуры страны, усиления борьбы за чистое небо и содействия экономическому росту регионов, расположенных вдоль газопровода.

За время работы газопровода по нему в Китай доставлено 3,85 млрд кубометров российского газа.

Ранее, напомним, "Газпром" сообщал, что поставки осуществляются по самой высокой цене среди потребителей российского газа.

На очереди - "Сила Сибири - 2"

Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы по ещё одному газопроводу. "Сила Сибири — 2" пройдёт в КНР через территорию Монголии с месторождений в Западной Сибири, откуда газ подается сейчас в Европу.

По словам Алексея Калачёва, аналитика ГК "ФИНАМ", при строительстве "Силы Сибири — 2" будет заложена возможность перебрасывать газ с европейского на восточное направление.

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Автор: Ольга Лебедева
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