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Когда надоест "Газпрому" возня с санкциями, останется Европа без газа

Экспертное мнение

США в декабре 2019 года введя санкции против газопровода "Северный поток-2" никак не желают успокаиваться, придумывая всё новые кары для тех, кто занят на строительстве магистрали.

Когда надоест "Газпрому" возня с санкциями, останется Европа без газа

Впрочем, как считает Валерий Бессель, исполнительный вице-президент Группы компаний "Нью Тек Сервисез", профессор РГГУ нефти и газа имени Губкина,

санкции против трубопровода следует рассматривать глубже — это, прежде всего, серьезный сигнал российскому газовому гиганту.

Своим видением происходящего Бессель поделился с "Правдой.Ру":

— "Газпром" — это крупнейшая энергетическая компания в мире. Есть компании, которые добывают жидкие углеводороды, а есть компании, которые, кроме добычи жидких углеводородов, еще генерят электроэнергию.

  • "Газпром" с учётом генерирующих мощностей делает всё вышеперечисленное.

В результате того, что сейчас эти санкции вводятся (никто не знает, будет введён "Северный поток-2" или не будет) появляется большой вопрос о возможности каким-то образом "Газпрому" договариваться со своими европейскими партнёрами.

Я хочу напомнить, что в качестве партнёров по газопроводу "Северный поток" со стороны Европы выступают пять крупнейших европейских и мировых компаний. Это французская Engie, австрийская OMV, две немецкие компании, голландско-британский Shell.

Это не просто какой-то договор. Это был подписанный юридически обязывающий контракт, по которому проведены инвестиции, получены все разрешения. И в результате совершенно непонятных экстратерриториальных санкций реализация этого проекта стала под вопросом.

Я думаю, что "Газпром", равно как и Россия, извлечёт для себя соответствующие выводы.

Мы медленно запрягаем, но быстро скачем.

Поймем, что у нас под боком есть совершенно другой покупатель, значительно более мощный — Китай, которому нужно бесконечное количество нашего газа, и будем переориентировать поставки на китайский рынок. Тем более у нас для этого есть все возможности.

А Европа… это её проблемы, потому что Америка, по моим прикидкам, не в состоянии обеспечить такие поставки углеводородов на рынки Европы, как это делаем мы, а заменить эти углеводороды пока можем только мы или Иран. Других альтернатив нет.

Но Иран тоже под санкциями. И он под американскими санкциями исключительно из-за того, чтобы отсечь европейский рынок от углеводородов Ирана.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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