Глава федерального ведомства надзорного ведомства предложил продлить запрет на проверки предпринимателей. О сроках продления моратория, в сообщении Генпрокуратуры не сообщается.
Сейчас мораторий действует с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.
"В целях поддержки малого предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции генеральный прокурор Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок. Проект соответствующего постановления правительства РФ проходит процедуру согласования", — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Отмечается, что надзорное ведомство обнаружило в планах Россельхознадзора и Ростехнадзора проверки в период, когда был установлен мораторий — с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.
"После принятия нормативного правового акта о продлении моратория на проверки малого бизнеса прокурорам предстоит во взаимодействии с контролерами исключить эти мероприятия из сводного плана", — подчеркнули в ведомстве.
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