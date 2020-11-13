Генпрокурор РФ предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса

Глава федерального ведомства надзорного ведомства предложил продлить запрет на проверки предпринимателей. О сроках продления моратория, в сообщении Генпрокуратуры не сообщается.

Сейчас мораторий действует с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.

"В целях поддержки малого предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции генеральный прокурор Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок. Проект соответствующего постановления правительства РФ проходит процедуру согласования", — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что надзорное ведомство обнаружило в планах Россельхознадзора и Ростехнадзора проверки в период, когда был установлен мораторий — с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.