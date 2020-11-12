Бриллиант из Якутии продали на аукционе в Женеве за 26 млн долларов

За 26,6 млн долларов продали на аукционе в Швецарии пурпурно-розовый бриллиант, который был изготовлен из алмаза, добытого российской алмазодобывающей компанией "Алроса" в Якутии.

Бриллиант получил название "Призрак Розы".

"Пурпурно-розовый бриллиант "Призрак Розы" весом 14,83 карата ушёл с молотка на аукционе в Женеве за 24,393 млн швейцарских франков (26,6 млн долларов США). Предварительная стоимость драгоценного камня оценивалась в 23-38 млн долларов", — сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Вес алмаза до обработки превышал массу огранённого бриллианта в два раза.

"Бриллиант овальной формы был изготовлен из самого крупного розового алмаза, найденного на территории Республики Саха (Якутия) в России. Вес обнаруженного компанией "Алроса" камня составил 27,85 карата.

Бриллиант получил название в честь балета Михаила Фокина "Призрак Розы", который впервые поставили в труппе Русского балета Михаила Дягилева в 1911 году", — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что один из пяти крупнейших алмазов в истории нашли в Ботсване.