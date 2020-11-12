В Ботсване нашли один из крупнейших бриллиантов в истории

Компания La minera Lucara Diamond Corp. объявила об обнаружении в одной из своих шахт Karowe в Ботсване алмаза весом 988 карат.

Алмаз имеет размеры 67x49x45 миллиметров и является вторым весом более 500 каратов, найденным в этой шахте в 2020 году, а также четвертым из пяти крупнейших алмазов, когда-либо найденных.

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