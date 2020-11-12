В Ботсване нашли один из крупнейших бриллиантов в истории
Компания La minera Lucara Diamond Corp. объявила об обнаружении в одной из своих шахт Karowe в Ботсване алмаза весом 988 карат.
Алмаз имеет размеры 67x49x45 миллиметров и является вторым весом более 500 каратов, найденным в этой шахте в 2020 году, а также четвертым из пяти крупнейших алмазов, когда-либо найденных.
ДЛЯ СПРАВКИ
- Самый большой алмаз в истории - Куллинан весом 3 106 карат, найден в 1905 году недалеко от Претории в Южной Африке.
- В последние годы открытия крупных драгоценных камней чаще всего происходят на шахте Карове.
- В 2015 году Lucara Diamond нашла в Карове бриллиант Леседи Ла Рона весом 1109 карат, проданный за $53 млн.
- Там также был найден алмаз Constellation весом 813 карат, приобретенный затем на аукционе за $63 млн.
- В 2019 году был найден еще один алмаз Sewelô весом 1758 карат.
- В начале ноября этого года Lucara Diamond заключила сделку с Louis Vuitton о резке и полировке 549-каратного алмаза, найденного на шахте Кароу в феврале и названного Sethunya, что означает "цветок".