Банкам установили лимиты на снятие наличных через кассы магазинов

Центральный Банк России рекомендовал отечественным кредитным учреждениям установить ограничение на выдачу наличных денег в кассах магазинов до пяти тысяч рублей за один раз физическим лицам.

С прошлого года в России действует сервис по снятию наличных в кассах магазинов в малонаселенных и удалённых поселениях.

"Для минимизации рисков вовлечения торгово-сервисных предприятий (ТСП) в противоправную деятельность рекомендуется кредитным организациям установить лимиты на выдачу наличных денег через кассы магазинов при совершении покупки. Ежедневный лимит для физического лица составит 5 тысяч рублей, а ежемесячный — 30 тысяч рублей", сообщается в информационном письме Банка России.

Сейчас в России наличные можно снять в кассах 4,2 тыс. торговых точек.