России грозит дефицит автомобилей

В связи с девальвацией рубля на тридцать процентов с начала года, на рынке автомобилей в России возник ажиотажный спрос. Ажиотаж возрос, несмотря но подорожание самых ходовых моделей машин и запчастей к ним.

Дефицит новых машин отметили почти 90 процентов участников рынка, сообщил портал Auto. ru.

"Спрос вырос на 15-20 процентов, а необходимого количества на хранении нет. Приходится перехватывать у дружественных сетей либо просить покупателей ждать. Как правило, дорогие товары раскупают при обесценивании национальной валюты, а рубль с начала года потерял почти 30 процентов", — рассказал Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

По его мнению, нынешний ажиотажный спрос на автомобили напоминает 2014 год.