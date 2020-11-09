В связи с девальвацией рубля на тридцать процентов с начала года, на рынке автомобилей в России возник ажиотажный спрос. Ажиотаж возрос, несмотря но подорожание самых ходовых моделей машин и запчастей к ним.
Дефицит новых машин отметили почти 90 процентов участников рынка, сообщил портал Auto. ru.
"Спрос вырос на 15-20 процентов, а необходимого количества на хранении нет. Приходится перехватывать у дружественных сетей либо просить покупателей ждать. Как правило, дорогие товары раскупают при обесценивании национальной валюты, а рубль с начала года потерял почти 30 процентов", — рассказал Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.
По его мнению, нынешний ажиотажный спрос на автомобили напоминает 2014 год.
"Все прекрасно помнят хаос в 2014-м, когда расхватывали бытовую технику, телевизоры, недвижимость и, конечно же, автомобили. То, что происходит сейчас, вполне сравнимо с событиями шестилетней давности. Подорожание усилилось с августа, когда рубль вновь устремился вниз. За десять месяцев цены на новые автомобили прибавили восемь процентов ", — отметил Юрий Сагинов, доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова.
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