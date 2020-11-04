Победа представителя Демократической партии США на президентских выборах США может привести к улучшению отношений Америки с Китаем. Это может положительно сказаться на глобальной экономике.
Аналитик полагает, что это может принести позитив на сырьевые товары и фондовые площадки разных стран, в том числе и России.
"Возможная победа Джо Байдена на выборах президента США может ускорить принятие нового пакета мер по стимулированию американской экономики и улучшить торговые отношения Вашингтона и Пекина, что позитивно отразится на развивающихся рынках, включая Россию", — прокомментировал РИА "Новости" начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.
Байден пока опережает Трампа по числу голосов выборщиков — 238:213.
"Победа Байдена вместе с потенциальным контролем демократов над конгрессом, в который входят Сенат и палата представителей, может ускорить процесс принятия нового пакета стимулирующих мер, что в целом позитивно для рисковых активов по всему миру, включая в том числе сырьевые товары и фондовые площадки", — сказал Карпунин.
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