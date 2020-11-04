Соотечественники, которые впервые перешли на дистанционный формат работы, чаще продолжают трудиться в нерабочее время, чем те, кто по-прежнему сидит в офисе. Первые спокойнее относятся к переработкам.
Доля дистанционщиков, которые не работают "сверхурочно" по времени, не превышает 12 процентов.
"Мнение о том, что иногда можно и задержаться, но лучше не делать это нормой жизни, чаще разделяет группа удалённых работников - 59%. Этого же мнения придерживаются 54% сотрудников, работающих на территории работодателя. Среди тех, кто продолжает ходить на работу, каждый пятый никогда не задерживается сверх рабочего времени, среди дистанционных сотрудников таковых 11-12%", - говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob.
Работающие удалённо сотрудники успевают делать домашние дела.
"Те, кого компании вывели на "удалёнку" из-за COVID-19, пока не сумели выстроить столь же эффективный баланс работы и личной жизни, как те, кто работал дистанционно и до коронавирусных ограничений. Среди россиян, которые сегодня трудятся на "удалёнке" из-за COVID-19, личные дела за день успевают сделать 48%. Примерно таков же процент и среди работающих очно (49%). Среди тех, кто работал дистанционно и до пандемии, число респондентов, которые успевают переделать все личные дела за день, гораздо выше - 66%", - следует из результатов опроса.
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