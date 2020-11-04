Не все россияне на "удалёнке" успевают делать домашние дела

Соотечественники, которые впервые перешли на дистанционный формат работы, чаще продолжают трудиться в нерабочее время, чем те, кто по-прежнему сидит в офисе. Первые спокойнее относятся к переработкам.

Доля дистанционщиков, которые не работают "сверхурочно" по времени, не превышает 12 процентов.

"Мнение о том, что иногда можно и задержаться, но лучше не делать это нормой жизни, чаще разделяет группа удалённых работников - 59%. Этого же мнения придерживаются 54% сотрудников, работающих на территории работодателя. Среди тех, кто продолжает ходить на работу, каждый пятый никогда не задерживается сверх рабочего времени, среди дистанционных сотрудников таковых 11-12%", - говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Работающие удалённо сотрудники успевают делать домашние дела.