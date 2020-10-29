Путин заявил, что его не устраивает ситуация с бедностью в России

Рост уровня бедности — характерная черта для всех стран мира в условиях пандемии коронаваируса, в том числе и в России. В целом, хоть за последние двадцать лет число бедных россиян и сократилось в два раза, ситуация не устраивает президента РФ.

Владимир Путин отметил, что с 2000 года в России шло постоянное снижение уровня бедности, исключением был 2015 год.

"В условиях пандемии практически во всех странах мира увеличивается количество людей, живущих за чертой бедности. К сожалению, это есть и в России. Ситуация с бедностью в России не может устраивать, хотя уровень бедности снизился более чем в два раза за последние 20 лет ", — сказал президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия зовёт!".

Президент отметил, что на рубеже веков в стране за чертой бедности находились 40 миллионов россиян.