МВФ: пандемия оставит затяжные шрамы на мировой экономике

Восстановление мировой экономики от последствий пандемии происходит частично и неравномерно и угрожает оставить "постоянные шрамы".

Об этом предупредил в своем заявлении финансово-валютный комитет Международного валютного фонда.

"Кризис грозит оставить постоянные шрамы в мировой экономике, такие как снижение производительности, увеличение долгового бремени, более острая финансовая уязвимость и рост нищеты и неравенства», - предупреждает CMFI в рамках ежегодной ассамблеи.

Увеличение задолженности

Со своей стороны, Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ, подчеркнула, что нет единого подхода, который служил бы для всех случаев и что "политика должна быть адаптирована к потребностям каждой страны".

"Поддержка будет оставаться фундаментальной в течение некоторого времени. Снятие этой поддержки слишком рано грозит нанести серьезный неоправданный экономический ущерб", - прокомментировал он.

Георгиева добавила, что, по оценкам МВФ, уровень долга в 2021 году вырастет "значительно"

до 125% ВВП в странах с развитой экономикой,

65% ВВП в странах с формирующейся рыночной экономикой,

50% ВВП в странах с низким уровнем дохода.

По оценкам МВФ, ВВП Латинской Америки и Карибского бассейна упадет на 8,1 %, что на 1,3% улучшит расчеты агентства в июне по одному из регионов, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.