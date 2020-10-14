Глава Минэнерго России полагает, что рано говорить о закате нефтяной эпохи. Этот углеводород будет ещё десятки лет оставаться приоритетным источником энергии.
Александр Новак полагает, что несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире на фоне пандемии, добыча этого вида углеводородного сырья будет только наращиваться.
"Нефть будет оставаться ведущим источником энергии ещё не один десяток лет. Хартия стран-производителей нефти направлена на развитие диалога, технологического сотрудничества, взаимоподдержку энергетической политики нефтедобывающих стран. И это очень важное, знаковое соглашение, так как нефть будет ещё долго оставаться ведущим источником энергии", — сообщил министр энергетики России Новак.
Он считает, что его оптимизм разделяют и другие страны, занимающиеся добычей нефти.
"Россия и коллеги по сделке ОПЕК+ смотрят на ситуацию на рынке нефти с оптимизмом. На текущий момент, несмотря на начало второй волны эпидемии в ряде стран, мы с коллегами продолжаем рассчитывать, что сможем постепенно наращивать добычу, согласно условиям сделки, без ущерба для рынка", — считает глава Минэнерго России.
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