Новак: "Нефть будет ведущим источником энергии ещё десятки лет"

Глава Минэнерго России полагает, что рано говорить о закате нефтяной эпохи. Этот углеводород будет ещё десятки лет оставаться приоритетным источником энергии.

Александр Новак полагает, что несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире на фоне пандемии, добыча этого вида углеводородного сырья будет только наращиваться.

"Нефть будет оставаться ведущим источником энергии ещё не один десяток лет. Хартия стран-производителей нефти направлена на развитие диалога, технологического сотрудничества, взаимоподдержку энергетической политики нефтедобывающих стран. И это очень важное, знаковое соглашение, так как нефть будет ещё долго оставаться ведущим источником энергии", — сообщил министр энергетики России Новак.

Он считает, что его оптимизм разделяют и другие страны, занимающиеся добычей нефти.