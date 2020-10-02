Падение биржевых индексов связали с новостью о болезни Трампа

Падение индексов двух ведущих европейских бирж связали с новостью о заражении коронавирусом президента США и его супруги.
"Европейские фондовые индексы открылись падением более чем на 1% после обнаружения у президента США Дональда Трампа и его супруги нового коронавируса", — говорится в сообщении ТАСС.
В пятницу утром Трамп сообщил на своей странице в "Твиттере", что он и его жена Мелания инфицировались COVID-19.
"Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 опустился на 1,23% — до отметки 5807,35. Главный фондовый индекс Евросоюза Euro Stoxx 50 потерял 1,01%, снизившись до уровня 3161,85 пункта. Главный биржевой индекс Германии DAX потерял 1,26% и опустился до 12578,20", — свидетельствуют данные торгов.
Падение индекса Московской биржи с новостью о болезни Трампа не связывают.
"Индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2,1% и опускался до 2829,47 пункта, свидетельствуют данные площадки на 10:48 мск. В то же время индекс РТС терял уже 3% и достигал 1138,81 пункта", — говорится в сообщении Мосбиржи.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".