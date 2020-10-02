Падение биржевых индексов связали с новостью о болезни Трампа

Падение индексов двух ведущих европейских бирж связали с новостью о заражении коронавирусом президента США и его супруги.

"Европейские фондовые индексы открылись падением более чем на 1% после обнаружения у президента США Дональда Трампа и его супруги нового коронавируса", — говорится в сообщении ТАСС.

В пятницу утром Трамп сообщил на своей странице в "Твиттере", что он и его жена Мелания инфицировались COVID-19.

"Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 опустился на 1,23% — до отметки 5807,35. Главный фондовый индекс Евросоюза Euro Stoxx 50 потерял 1,01%, снизившись до уровня 3161,85 пункта. Главный биржевой индекс Германии DAX потерял 1,26% и опустился до 12578,20", — свидетельствуют данные торгов.

Падение индекса Московской биржи с новостью о болезни Трампа не связывают.