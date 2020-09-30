Мамута поймали на ставках

Группа компаний Rambler&Co Александра Мамута с недавнего времени зашла на рынок букмекеров. Для генерации трафика был использован известный спортивный медиа-ресурс Championat. com. Партнером проекта выступил букмекер Fonbet. Вероятно, высокая узнаваемость участников проекта должна была обеспечить высокий пользовательский трафик на новый партнерский ресурс. Предположительно, с этой же целью подопечные Александра Мамута выбрали для названия своего сайта торговую марку известного в Европе букмекера Betmaster.

Однако этот шаг не остался незамеченным европейцами: представители проекта Betmaster направили досудебную претензию в адрес ООО "Рамблер групп" с требованием прекратить использование словесного обозначения товарного знака Betmaster в адресе сайта и упоминания на сайте betmaster. championat.com в срок до 2 октября 2020 года.

В ответ на досудебную претензию Rambler&Co спешно удалили торговый знак и изменили адрес сайта, обыграв всю ту же словесную конструкцию, чем фактически подтвердили факт незаконного использования чужого товарного знака.

Для российского рынка использование европейского торгового знака, возможно, способствовало повышению доверия со стороны пользователей. А вот представители проекта Betmaster опасаются обратной реакции своих пользователей на территории Европы.

По словам представителя проекта, плагиат со стороны российской компании Rambler&Co может дискредитировать букмекеров в глазах европейских пользователей, что повлечет за собой значительные репутационные и финансовые потери.

На текущий момент возможные репутационные и финансовые потери европейская сторона спора пока не посчитала.