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Политолог Максим Чирков рассказал, как победить бедность в России

Экономика

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков заявил, что для того чтобы победить бедность в России, необходимо предоставить доступ к Интернету максимально широкому кругу людей. Данное утверждение прокомментировал политолог, доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков:

Политолог Максим Чирков рассказал, как победить бедность в России

"С моей точки зрения, постулат о том, что для того чтобы избавиться от бедности в наших российских условиях необходим интернет, слишком преувеличено. Действительно, какому-то количеству людей интернет и вся информационная структура поможет, но, наверное, это даже не большинство бедных людей в России или людей, которые живут за гранью бедности.

Конечно, основной инструмент, который может быть использован, это не интернет, а более эффективное перераспределение ресурсов в России, так как мы знаем, что в нашей стране очень сильное расслоение по доходам.

Возможно, нужно подстроить налоговую систему и вообще систему социальных трансфертов таким образом, чтобы помочь наименее обеспеченной части населения.

Государство уже начало двигаться в этом направлении, учитывая, что качество сбора налогов в России заметно улучшилось, и эта система могла бы работать гораздо эффективнее.

Что касается интернета, то это очень спорная инициатива. Для заработка интернет-технологии как раз используются не самыми бедными людьми. Это люди, которые занимаются различными вещами в сфере искусства, исследований, то есть люди с высоким уровнем образования.

Людям, которые живут за чертой бедности, жителям сельской местности или каких-то небольших городов, интернет будет мало полезен.

Эти люди могли бы выполнять как раз работу, связанную не с интернетом, а с сельским хозяйством, работу на земле или на каком-то несложном оборудовании.

Эффективны были бы такие инициативы как деофшоризация и работа по юрисдикциям, которая сейчас началась в России, когда многие юрисдикции, традиционно бывшие офшорными, отказываются, вернее, их заставляют отказаться от льготных условий. Вот эти лишние деньги, которые будут появляться в российской экономике России, конечно, надо направить на помощь малообеспеченным слоям населения.

На самом деле здесь есть гораздо больше резервов. Реальные деньги, реальная помощь государства будет гораздо полезнее, чем обеспечение интернетом тех или иных граждан Российской Федерации.

Например, сертификаты, талоны на товары первой необходимости — это те деньги, которые помогут людям. К тому же они запустят новый кругооборот денег в экономике, потащат за собой ритейлы, то есть компании, которые продают, а те в свою очередь — производство. В конечном счёте, это приведёт к стимулированию экономики", — заключил эксперт.

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