В Госдуме предлагают отменить налог на самозанятых, если их доход не превышает прожиточный минимум.

Соответствующий законопроект на профессиональный доход самозанятых готовят члены фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе России.

"Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум. Средства необходимы самозанятому в первую очередь на развитие своего дела, а если он его только начинает и доходы невелики, то нужны соответствующие льготы для того, чтобы дело могло встать на ноги и у самозанятого появилась возможность зарабатывать", — сообщил один из авторов инициативы, заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Алексей сказал Чепа.