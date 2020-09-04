Владелец отечественной компании по производству алюминия миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал налоговую политику страны. Он призвал "перестать кормить Москву".
"Наша экономика живёт по какому-то магическому способу. Нам денег не нужно, нужно перераспределить то, что собрали. Стащили в Москву, Москва живет прекрасно, часть отложили в стабфонд. А в регионах и у предприятий ничего не осталось", — заявил Олег Дерипаска на Столыпинском форуме.
Разрешить ситуацию с низкой платёжеспособностью населения он предложил, создав цивилизованный долговой рынок.
"Люди хотят нормальную ипотеку по 4-5%. Почему мы не можем её им дать, а заставляем закладывать всё до трусов? Для чего? Чтобы он потом не смог детей в школу отправить? Нам нужна стратегия или у нас так и останется в регионах 51% бедняков", — возмутился Дерипаска.
В качестве примера он привёл пример Братска, где находится основное производство алюминия его компании.
"На 200-300 тысяч человек работают три пульмонолога, один из них болеет. Мы сами готовы построить больницы. Давайте оставим деньги, которые перечисляем в Москву, внутри компании? И мы сами построим и больницы, и школы, и бассейн! Нет, мы их загоним в Москву, спрячем в стабфонд, председатель Центробанка Набиуллина на них закупит долговых бумаг США и скажет, что у нас резервы 600 млрд долларов. Очень интересно людям в Братске об этом послушать", — заключил Олег Дерипаска.
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