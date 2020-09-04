Миллиардер-металлист призвал Москву "не раздевать регионы до трусов"

Владелец отечественной компании по производству алюминия миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал налоговую политику страны. Он призвал "перестать кормить Москву".

"Наша экономика живёт по какому-то магическому способу. Нам денег не нужно, нужно перераспределить то, что собрали. Стащили в Москву, Москва живет прекрасно, часть отложили в стабфонд. А в регионах и у предприятий ничего не осталось", — заявил Олег Дерипаска на Столыпинском форуме.

Разрешить ситуацию с низкой платёжеспособностью населения он предложил, создав цивилизованный долговой рынок.

"Люди хотят нормальную ипотеку по 4-5%. Почему мы не можем её им дать, а заставляем закладывать всё до трусов? Для чего? Чтобы он потом не смог детей в школу отправить? Нам нужна стратегия или у нас так и останется в регионах 51% бедняков", — возмутился Дерипаска.

В качестве примера он привёл пример Братска, где находится основное производство алюминия его компании.