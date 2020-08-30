Член президиума Альянса туристических агентств Российской Федерации Александр Мкртчян назвал причину такого сильного падения стоимости авиаперелётов в России.

"Причина, как ни странно, очень банальна. Помогает вот эта фейковая новость о том, что 20 сентября страна может попасть во вторую волну пандемии и опять закрыться на карантин, и некоторые люди, к сожалению или к счастью, верят в эту фейковую новость. Хотя ее уже все развенчали — и властные структуры, и кто только ее не развенчивал… Тем не менее многие организации не рекомендуют своим работникам ездить в командировку в это время и, действительно, мы видим резкое снижение цен. Москва — Адлер, например, билет стоил 12 тысяч, продается за 4 тысячи. В три раза мы видим снижение", — поделился Александр Мкртчян.