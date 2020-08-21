Уходим из Китая: западные компании выводят свои производства из страны

Уже несколько лет ухудшаются экономические условия в "мировой фабрике", Китае. Это постепенно привело к сокращению иностранных производств на территории страны.

Последним тяжёлым ударом стала пандемия коронавируса. Закрылись границы, а значит, прекратились и поставки. Это нанесло такой урон благосостоянию западных фирм, что они приняли решение перенести всё производство к себе на родину. После такого решения больше не должно возникнуть проблем с поставкой.

Напомним, что в связи с мировой пандемией сильно пострадала экономика практически во всех странах. И ситуация оказалась хуже, чем было спрогнозировано весной. Только в экономике США ожидается снижение ВВП на восемь процентов.