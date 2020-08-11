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Китай вводит санкции против сенаторов США

Мир

Пекин объявил о введении ответных санкций против США, которые, в частности, будут направлены против сенаторов-республиканцев Теда Круса и Марко Рубио.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что ограничения для одиннадцати граждан США вступили в силу с понедельника,10 августа. В списке несколько чиновников, а также руководители политических и правозащитных организаций.

Этими ответными мерами Пекин реагирует на санкции США против одиннадцати китайских чиновников, которых Вашингтон обвиняет в подавлении политической свободы в Гонконге.

Кто еще попал под санкции Пекина

Санкции затронули, в частности, главу правительства Гонконга Кэрри Лам, а также начальника полиции города Криса Тана.

Правительство Гонконга уже осудило санкции как "откровенное и варварское вмешательство" в их внутренние дела. По его словам, Гонконг не будет "запуган" такими мерами.

Напомним, что США усилили давление на Китай после того, как Пекин принял новый закон "О национальной безопасности", ставший реакцией на многомесячные массовые протесты и беспорядки в городе.

Кроме того, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ, который запретит гражданам США в течение 45 дней вести бизнес с китайскими компаниями Bytedance и Tencent, которые управляют такими приложениями, как TikTok и WeChat. Вашингтон утверждает, что приложения используются для шпионажа за гражданами США. Китай категорически отрицает это утверждение, в то время как TikTok, якобы, готовит иск против решения.

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