Угрозы в действии: Трамп подписал указ против TikTok

Президент США Дональд Трамп издал ряд указов, направленных на то, что он назвал "технологической национальной чрезвычайной ситуацией": через 45 дней все транзакции с китайскими владельцами социальных медиа-приложений TikTok и WeChat будут законодательно запрещены.

"Распространение в Соединённых Штатах мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям Китайской Народной Республики, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов, — говорится в пресс-релизе Белого дома. — В настоящее время необходимо принять меры для устранения угрозы, исходящей, в частности, от одного мобильного приложения TikTok и китайского приложения обмена сообщениями WeChat".

После 45-дневного периода министр торговли определит конкретные сделки, которые правительство захочет заблокировать в соответствии с приказом.

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