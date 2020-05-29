Может ли TikTok шпионить за вами

TikTok "знает" домашние адреса ваших детей. В FaceApp есть ваша фотография — по ней можно "предсказать", как вы будете выглядеть в течение своей жизни. Приложения для регистрации в отелях отображают ваши пункты назначения, предпочтения и gps-координаты.

Практически каждое приложение имеет доступ к какой-то части наших данных. И естественно, этим пользуются мошенники и хакеры.

Постоянные "утечки" стали привычным делом даже в банках и у сотовых операторов: например, "Альфа-банк" подтвердил потерю данных более 3,5 тысяч клиентов. Такая угроза понятна — мы теряем данные карт и счетов, возможно — и денежные средства. Но могут ли утечки из таких вроде бы безобидных приложений, как TikTok, серьезно нам навредить?

Согласно данным агентства NPR, некоторые иностранные государства (например, Саудовская Аравия), используют информацию, распространяемую между приложениями, для выявления диссидентов и потенциальных шпионов. Кроме того, данные, собранные с помощью приложений, можно использовать для создания психографических моделей — "группировок" людей на основе их общих психологических характеристик.

В чем проблема: "правовые рамки" Китая

"Принадлежащий китайской компании TikTok использует алгоритм, который может быть настроен для распространения новостей или контента, влияющих на общественное мнение. Это форма контроля информации, оказывающая общественное влияние. Кроме того, в китайском законе о национальной разведке 2017 года содержится формулировка, согласно которой компании должны выполнять операции по сбору информации, если их об этом просят", — отмечают специалисты. "В Китае совершенно иные правовые рамки и взгляды на верховенство закона", — говорит Андреа Литтл Лимбаго, главный социолог в Virtru (шифрование и конфиденциальность).

Мнение разработчиков и специалистов по безопасности

Представители TikTok утверждают, что не хранят данные в Китае, но это трудно проверить, и это не решает проблемы конфиденциальности данных. При этом в феврале 2019 года TikTok уже был оштрафован за нарушение соглашений о конфиденциальности.

Адира Левин, специалист по кибербезопасности, отмечает: очень важно учитывать, что именно вы даете делать программе. Когда вы устанавливаете приложение, оно спрашивает вас: можно ли получить доступ к накопителям устройства, делать фото и записывать аудио? Часто выбор безальтернативен: не дадите разрешения — не сможете пользоваться.

При этом трудно напрямую приписать кибератаки или операции кибершпионажа конкретным государствам, и еще сложнее проводить корреляции между приложениями, которые часто делают международные коллективы разработчиков. Тем не менее, стоит задуматься: стоит ли ставить все эти приложения?

"Единственный способ защитить себя от кибератак — более критично относиться к своему телефону, своим приложениям и собственной безопасности", — подытоживает Левин.

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Фото: ammo1.ru