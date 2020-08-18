Реконструкция набережной Коктебеля: 4 млрд рубей и изъятие 53 участков

Для реконструкции набережной Коктебеля правительство Крыма приняло документ об изъятии более 50 земельных участков и объектов недвижимости.

"Изъять для государственных нужд в целях реконструкции набережной в пгт Коктебель, г. Феодосия, республика Крым 53 земельных участка и объектов недвижимого имущества, расположенные на территории городского округа Феодосия республики Крым, согласно приложению к настоящему распоряжению. Изъятие производится для нужд Республики Крым для реализации объекта, предусмотренного федеральной программой", — говорится в тексте постановления правительства.

В приложении к постановлению указываются кадастровые номерами, адреса и площадь земельных участков и объектов недвижимости, которые будут изымать.