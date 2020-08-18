Для реконструкции набережной Коктебеля правительство Крыма приняло документ об изъятии более 50 земельных участков и объектов недвижимости.
"Изъять для государственных нужд в целях реконструкции набережной в пгт Коктебель, г. Феодосия, республика Крым 53 земельных участка и объектов недвижимого имущества, расположенные на территории городского округа Феодосия республики Крым, согласно приложению к настоящему распоряжению. Изъятие производится для нужд Республики Крым для реализации объекта, предусмотренного федеральной программой", — говорится в тексте постановления правительства.
В приложении к постановлению указываются кадастровые номерами, адреса и площадь земельных участков и объектов недвижимости, которые будут изымать.
"На реконструкцию набережной в пгт. Коктебель, г. Феодосия выделено 4,02 млрд рублей. Реконструкция будет производиться по федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие республики Крым и г. Севастополя до 2024 года", — говорится в пояснительной записке к постановлению.
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